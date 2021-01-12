Джакарта, , 11:41 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии поручило авиакомпании Sriwijaya Air подготовиться к выплате компенсаций семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе, сообщает Detik.

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В ответ на это глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефферсон Джаувена заявил о готовности выплатить компенсации семьям пострадавших.

Известно, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 1,25 млрд индонезийских рупий ($88 тыс.).

Издание отмечает, что пассажирам, погибшим на борту самолета в результате авиакатастрофы или инцидента, который связан исключительно с воздушным транспортом, выплачивается компенсация в размере 1 250 000 000 рупий на пассажира.

Кроме того, предположительно, 59 семей из 24 городов Индонезии получат компенсации в размере 50 000 000 рупий ($3547).

Подробнее в материале: Семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии выплатят компенсации