Джакарта, 12 января 2021, 11:41 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии поручило авиакомпании Sriwijaya Air подготовиться к выплате компенсаций семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе, сообщает Detik.
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В ответ на это глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефферсон Джаувена заявил о готовности выплатить компенсации семьям пострадавших.
Известно, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 1,25 млрд индонезийских рупий ($88 тыс.).
Издание отмечает, что пассажирам, погибшим на борту самолета в результате авиакатастрофы или инцидента, который связан исключительно с воздушным транспортом, выплачивается компенсация в размере 1 250 000 000 рупий на пассажира.
Кроме того, предположительно, 59 семей из 24 городов Индонезии получат компенсации в размере 50 000 000 рупий ($3547).
Подробнее в материале: Семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии выплатят компенсации