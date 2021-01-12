Шелехов, Иркутская область, , 11:37 — REGNUM Причиной массового заражения острой кишечной инфекцией учащихся школы №6 Шелехова Иркутской области в декабре 2020 года стал стафилококк. Как сообщает телеграм-канал «город Братск», согласно лабораторным исследованиям, инфекция выявлена у пяти работников пищеблока и 10 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в школе №6 Шелехова произошло 24 декабря 2020 года. Часть школьников не пришли на уроки, а часть обратились за медицинской помощью с симптомами рвоты.

«Плохо проваренная курица стала причиной массового отравление школьников в Шелехове», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Позднее было принято решение О временном закрытии данного учебного заведения: в пищеблоке столовой ряд нарушений, в том числе — нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушение условий их хранения.

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