* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трое подсудимых получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 12 января.

Следствием и судом установлено, что Энвер Омеров и Айдер Джаппаров в 2017 году организовали и возглавили на территории Белогорска деятельность структурного подразделения запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в состав которой входил Риза Омеров. Участники ячейки вели пропаганду среди населения, вербовали земляков в ряды террористических организаций, вели скрытную антиконституционную деятельность. В июне 2019 года все трое были задержаны.

Главарям банды — Энверу Омерову и Айдеру Джаппарову — назначено наказание в виде 18 и 17 лет колонии строгого режима соответственно, Риза Омеров приговорён к 13 годам исправительной колонии строгого режима.