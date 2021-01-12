Якутск, , 11:32 — REGNUM В Мирнинском районе Якутии силовики и правоохранители обнаружили подпольный цех по производству нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ.

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«Под подозрение попал руководитель ООО, которое занималось торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом. Компания не имела на это лицензии. Тем не менее на территории базы работал цех по переработке нефтепродуктов», — пояснили полицейские.

Никаких требований безопасности здесь не соблюдалось. Путём высокотемпературной переработки нефти и её фракций в установках с резервуарами объёмом 613 кубов выпускалось дизельное топливо и другие нефтепродукты. Незаконную продукцию сбывали предприятиям. По предварительным подсчетам доход подпольщиков может составлять более 72 млн рублей.

Кроме того, подозреваемый незаконно подключился к газопроводу на территории базы. С июня по декабрь 2020 года похитил более миллиона кубов природного газа. Газовой компании причинен ущерб не менее 5,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовные дела. Проводятся обыски.

В операции участвуют сотрудники УФСБ Якутии, оперативники из Мирнинского района при участии Росгвардии.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, подпольный цех по изготовлению металлоконструкций обнаружили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в Советском районе Воронежа.