Горно-Алтайск, , 11:23 — REGNUM В Горно-Алтайске завершился процесс по иску прокуратуры о взыскании с бывшего мэра города Виктора Облогина ущерба, причинённого преступлением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в октябре 2019 года экс-градоначальник был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде удалось установить, что, используя подложные документы, с апреля 2012 по август 2013 года, политик похитил у города внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска.

В ходе заседания городской суд согласился с доводами обвинения и взыскал с Виктора Облогина в пользу города рыночную стоимость автомобиля, который оценили в 1,5 млн рублей.

Напомним, решение суда первой инстанции в июне 2020 года было утверждено Верховным судом республики. За хищение внедорожника, а также незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 млн рублей бывшего мэра приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

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