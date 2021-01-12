Чебоксары, 12 января 2021, 11:22 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту избиения ребёнка ремнём. Фигурантом дела стал отец девочки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Уголовное дело заведено на 29-летнего жителя города Ядрина.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»). Предварительное следствие по делу проводится СУ СКР по Чувашии.
В прокуратуре отмечают, что в настоящее время девочка с матерью проживают отдельно.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии на мусороперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске обнаружили тело новорожденного мальчика. Ребёнка завернули в полиэтиленовый пакет. По данному факту проводится доследственная проверка.