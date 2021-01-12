Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту избиения ребёнка ремнём. Фигурантом дела стал отец девочки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело заведено на 29-летнего жителя города Ядрина.

«Подозреваемый в декабре 2020 года, находясь в состоянии опьянения, испытывая неприязненные чувства к своей семилетней дочери, неоднократно наносил ей удары руками и ремнём по ногам и иным частям тела», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»). Предварительное следствие по делу проводится СУ СКР по Чувашии.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время девочка с матерью проживают отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии на мусороперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске обнаружили тело новорожденного мальчика. Ребёнка завернули в полиэтиленовый пакет. По данному факту проводится доследственная проверка.

Подробнее: На мусоросортировке в Чувашии нашли труп ребёнка