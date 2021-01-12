Южно-Сахалинск, , 11:18 — REGNUM На министра экономического развития Сахалина Алексея Успенского заведено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие считает, что Успенский в декабре 2018 года подписал акт приёма-передачи Многофункционального центра со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения «Аква Сити», на основании чего коммерческая компания получила оплату за поставку данного объекта. Однако, как следует из заключения экспертизы, техническое состояние аттракционов и оборудования, обеспечивающего их работу, не соответствовало нормативным требованиям. Эксплуатация аквапарка невозможна до сих пор.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных прокуратурой Сахалинской области, в порядке ст. 37 УПК РФ, а также результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из УФСБ России по Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

Во вторник 12 января представители регионального СУ СКР пришли с обысками в правительство Сахалина. В министерстве экономического развития производилась выемка документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, российской прокуратуре следует жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета, заявил 12 января президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с Днём работника прокуратуры. Его выступление транслировал телеканал «Россия-24».