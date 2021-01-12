Кызыл, , 11:09 — REGNUM В Туве перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, 56-летняя обвиняемая с марта 2015 по январь 2018 года «с целью личного обогащения» давала ложные сведения в налоговую службу. В результате она уклонилась от уплаты налогов на сумму 6946 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в следствии.

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