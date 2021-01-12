Джакарта, , 11:05 — REGNUM В национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии отметили благоприятные погодные условия во время следования самолета Sriwijaya Air по маршруту Джакарта — Понтианак, сообщает Antara.

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«Было пасмурно, но не было никаких признаков экстремальных погодных условий», — заявил глава агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии Томас Джамалуддин.

На основе спутниковой системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях на месте происшествия не было облачности или сильного дождя.

Напомним, 9 января 2021 года самолет Sriwijaya Air потерпел крушение через четыре минуты после взлета. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

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