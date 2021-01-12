Иваново, , 11:04 — REGNUM По измененному маршруту направлен поезд «Ласточка» № 738 Иваново — Москва 12 января, состав был задержан на два часа по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

«12 января по техническим причинам на перегоне Горино — Кохма СЖД задержан поезд «Ласточка» № 738 Иваново — Москва. Поезд следует измененным маршрутом Иваново — Бельково — Орехово-Зуево — Москва (Курский вокзал) с задержкой порядка 2 часов. Для пассажиров, совершающих посадку на этот поезд в Шуе, организовано автобусное сообщение», — говорится в официальном сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что утренний поезд «Ласточка», отправленный из Иваново, остановился через некоторое время после отправления. Пассажиры сообщали об отключении отопления и освещения.