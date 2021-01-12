Уфа, , 11:04 — REGNUM Перелом позвоночника получил водитель опрокинувшегося автомобиля в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что опрокидывание автомобиля «Нива», за рулем которого находился 41-летний мужчина, произошло днем на 31 км автотрассы Ишимбай — Салихово — Утяково в Ишимбайском районе. В результате водитель получил закрытые переломы позвонков.

При его освидетельствовании на состояние опьянения прибор показал около 0,840 мг/л. Отмечается, что это является довольно высоким показателем.

Всего в Башкирии 11 января было зарегистрировано девять ДТП, в которых получили травмы одиннадцать человек.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала 2021 года в Приморье выявили более 130 пьяных водителей