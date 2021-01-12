Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:06 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двое подростков средь бела дня сожги щенков бездомной собаки, которым отроду была неделя.

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Два подростка 15−16 лет в районе Аллеи Труда, 57 подпалили деревянный настил в разрушенном брошенном доме. В развалинах собака Пальма ощенилась и пряталась от холода. Местные жители подкармливали её, они и увидели как загорелись деревянные конструкции, собака громко выла. Спасти Пальму с уже обожжённой на спине шерстью удалось, но после того как её вытащили из огня, собака убежала. От щенков остались лишь угольки.

На камерах соседних зданий есть записи, как подростки поджигают развалины и убегают, пишет, DVHAB.

В комментариях пользователи пишут, что подростки могли и не знать о собаке с щенками, а поджог был непреднамеренным.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставрополья заподозрен в жестоком обращении с собакой, которая, по его словам, задушила его домашнюю птицу. Против него возбуждено уголовное дело.