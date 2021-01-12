Петропавловск-Камчатский, , 10:57 — REGNUM Состояние здоровья ребёнка, который пострадал при обрушении льда на Вилючинском водопаде, медики оценивают, как среднетяжелое и стабильное. Решается вопрос о возможности транспортировки мальчика для прохождения дальнейшего лечения к месту жительства во Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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«В настоящее время ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. Он получает всю необходимую терапию, ему проводят все диагностические плановые мероприятия. В ближайшее время планируется консультация с нейрохирургами Медицинского центра ДВФУ», — пояснил заведующий хирургическим отделением детской краевой больницы Заурбек Магомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек оказалось под завалами при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Один из них погиб. У десятилетнего мальчика, который был санавиацией доставлен в краевую больницу, врачи диагностировали перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого.