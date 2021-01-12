Калуга, , 11:27 — REGNUM В новогодние праздники на территории Калужской области зарегистрированы 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли два и пострадали 34 человека. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД.

Основными причинами дорожных происшествий явились: несоответствие скорости конкретным условиям (5 ДТП), несоблюдение очередности проезда (3 ДТП), неправильный выбор дистанции (2 ДТП). За указанный период с участием водителей с признаками опьянения зарегистрированы пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения. За новогодние праздники выявлены 99 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. По причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, восемь получили ранения.

С участием несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь детей получили ранения. Большая часть пострадавших детей являются жителями других регионов. Сотрудниками ГИБДД выявлено 118 нарушений правил перевозки детей.

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