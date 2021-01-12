Улан-Удэ, , 10:56 — REGNUM В Бурятии вновь произошёл инцидент с нападением собак на людей. На этот раз жертвой стал 11-летний мальчик, возвращавшийся из школы в микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ.

Как сообщают СМИ, ребёнка с большим трудом удалось отбить от четырёх собак пожилому мужчине.

По сообщению регионального Минздрава, он поступил в детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии с многочисленными рваными ранами ног. В настоящее время проводится операция.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в том же микрорайоне свора собак растерзала 20-летнюю девушку. Её доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. По словам врачей, процент поражения был крайне большой, а на лице остались практически одни глаза. После стабилизации положения было принято решение о перевозке пациентки в Москву.

Впрочем, люди не остаются в долгу. В ночь на 9 января неизвестные подожгли приют для бездомных животных «Кот и пёс», работающий в республике уже 11 лет. В результате в дыму задохнулись три собаки.

Подробнее: В Бурятии подожгли приют для бездомных животных

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