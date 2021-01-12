Токио, , 10:44 — REGNUM Число погибших в результате сильнейших снегопадов в Японии возросло до 16, общее количество пострадавших от разгула стихии увеличилось до 300 человек. Об этом 12 января сообщает телеканал NHK.

В то же время, министр транспорта Японии в ходе пресс-конференции извинился за то, что возглавляемое им ведомство ведет борьбу с вызванными снегопадом заторами с недостаточной эффективностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум восемь человек погибли и 277 пострадали из-за сильных снегопадов, охвативших регионы на побережье Японского моря.