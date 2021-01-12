Таганрог, Ростовская область, , 10:39 — REGNUM В Ростовской области после пожара в жилом доме в Таганроге власти ввели режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Жильцам многоквартирного дома временный приют предоставили в гостинице «Таганрог» на улице Дзержинского. Часть погорельцев отправилась к родственникам и знакомым. По некоторым данным, без крова остались около 150 человек.

Городские власти пообещали оказать содействие в восстановлении документов. Таганрожцы могут помочь погорельцам предметами личной гигиены, одеждой и обувью.

ИА REGNUM напоминает, что в результате пожара на улице Большой Бульварной погиб мужчина. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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