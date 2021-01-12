Владивосток, , 10:45 — REGNUM За новогодние праздники на дорогах Приморья по вине пьяных водителей случилось 11 ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД.

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В этих авариях пострадали шесть человек.

К административной ответственности привлечены 134 водителя в состоянии алкогольного опьянения, и 88 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 14 приморцев сели за руль в пьяном состоянии повторно. Возбуждены уголовные дела.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в районе 6 км автодороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока» в Артёме произошло массовое ДТП.