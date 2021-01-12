Иркутск, , 10:32 — REGNUM Эхо землетрясения, произошедшего в Монголии 12 января, ощущалось и в Иркутской области. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, на территории Приангарья ощущались подземные толчки силой 4−5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет.

«Тем не менее, руководителям муниципалитетов совместно с МЧС, аварийно-спасательными и коммунальными службами поручаю продолжить обследование зданий. В связи с участившимися землетрясениями нам необходимо пересмотреть систему по обследованию сооружений, нужно выработать четкий алгоритм действий», — заявил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Вместе с тем, по данным Института земной коры СО РАН, на 12 часов дня зарегистрировано 33 афтершока. В связи с этим в Приангарье решено не просто о факте землетрясения, но и о правилах поведения при стихийном бедствии, а также о пунктах временного размещения в случае эвакуации с учетом наших климатических условий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение, мощность которого в эпицентре составила 7.6 баллов. Его отголоски в 6:32 местного времени ощутили в Чите. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) столицы Забайкалья и службу 112 поступило пять звонков от граждан.

За последние месяцы в районе Байкала произошло несколько сейсмических событий, жертв и разрушений не было.

Читайте также: Монгольское землетрясение ощутили в Чите