Артём, Приморский край, 12 января 2021, 10:28 — REGNUM В районе 6-го километра автодороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока» в Артёме произошло массовое ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.
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По данным Госавтоинспекции, к столкновению автомобилей привело несоблюдение водителями безопасного скоростного режима и дистанции в условиях снегопада.
В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Человеческих жертв нет.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего — движение на этом участке автодороги восстановлено.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и требования разметки, безопасную скорость и дистанцию.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Приморье начался снегопад, особенно сильный во Владивостоке и пригороде. В столицу региона закрыт въезд для большегрузов. Фиксируется множество ДПТ.