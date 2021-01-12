Рыбинск, Ярославская область, , 10:25 — REGNUM В городе Рыбинск Ярославской области полностью восстановлена подача электричества, воды и тепла, город был практически полностью обесточен из-за серьезной аварии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города.

Линия электропередач Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM авария случилась на электросетях 110 киловольт в 5.10 утра 12 января, без электричества, воды и тепла остались 9 микрорайонов Рыбинска. Сейчас свет, тепло и вода вернулись в город.

«Серьезная авария, обесточившая почти весь город, произошла рано утром на сетях электроснабжения. В результате аварии без света остались жители города от Перебор до центра. Отключились котельные и прекратилось водоснабжение. На данный момент централизованное электроснабжение, отопление и водоснабжение полностью восстановлено», — заявил глава администрации Рыбинска Денис Добряков.

В администрации Рыбинска не исключают локальных проблем в конкретных дома и квартирах. Управляющие компании города продолжают проверку систем отопления своих домов на предмет завоздушивания.

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