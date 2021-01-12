Волгодонск, Ростовская область, , 10:19 — REGNUM Волгодонск получит финансовую поддержку в восстановлении канализационного коллектора. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил оперативно подготовить сметную документацию, на основании которой будут выделены средства из региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Власти муниципалитета отчитались о работах, проводимых на коммунальном объекте. В городе по-прежнему действует режим ЧС, введённый в декабре 2020 года. При этом в начале января 2021 года было зафиксировано ещё несколько провалов канализационного коллектора. Специалисты уверены, что дальнейшие провалы продолжатся, в связи с чем необходима полная санация объекта.

Общая протяжённость канализационного коллектора превышает 2 км. Нормативный срок службы объекта истёк около десяти лет назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты нашли причину крупной аварии на коллекторе в Ростовской области