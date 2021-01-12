Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» рейс S7 5237 Новосибирск — Хабаровск был задержан на девять с лишним часов. По данным пресс-службы воздушной гавани, задержка произошла по техническим причинам.

Как сообщает редакция «Вести Новосибирск», транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

«Пассажиров 201, из них восемь детей, восемь членов экипажа. Обеспечены напитками и питанием. Сейчас регистрация завершена, пассажиры улетели резервным бортом», — уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отметим, что самолёт должен был вылететь в 22:50 (время местное) 11 января, но посадка началась только утром 12 января.