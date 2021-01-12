Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 12 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Жабуньки, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Сосновское», — сказано в сообщении.

Всего было выпущено 35 единиц боеприпасов. Обошлось без жертв среди мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, ранее украинские силовики обстреляли из гранатомётов село Спартак под Донецком со стороны села Опытное.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли пригород Донецка из гранатомёта