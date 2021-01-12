Чита, , 10:05 — REGNUM Эху землетрясения, произошедшего сегодня, 12 января, утром на территории Монголии, ощущалось и в Чите. По данным официального телеграм-канала столицы Забайкалья, данное сейсмическое событие амплитудой 8,7 баллов (в эпицентре) и магнитудой 6,8 отмечено на территории Монголии в 858 километрах от Читы.

В Чите оно ощущалось в 6:32 местного времени. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) г. Читы и службу 112 поступило пять звонков от граждан. Все ресурсоснабжающие организации города работают в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение, мощность которого в эпицентре составила 7.6 баллов. Толчки силой 5−6 баллов ощущались на даже на территории Иркутской области. Жертв и разрушений нет, но в Иркутске нашли социально значимые объекты, на которых образовались трещины.

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