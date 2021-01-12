Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. У него обнаружено свыше 8,5 кг наркотических средств, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что злоумышленник договорился с контрагентом о доставке в регионы наркотических средств и психотропных веществ. По данным правоохранителей, 22 июля 2020 года он забрал из «закладок» в Калужской и Московской областях более 8,5 кг наркотиков и спрятал в тайниках в собственном автомобиле. Его задержали через двое суток в Ульяновской области сотрудники УФСБ.

В прокуратуре считают, что фигурант уголовного дела попытался перевезти наркотики их в Чебоксары и Самарскую область.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области пресечён крупный канал сбыта наркотиков. По данным следствия, 39-летний подозреваемый организовал нарколабораторию, где «в промышленных масштабах выращивал коноплю». Полицейские изъяли 75 кустов травы, 6 кг зелья и 200 пакетов с растительным наркотиком.

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