Сан-Хосе, , 10:00 — REGNUM Население Коста-Рики потрясено известиями об убийстве трёх сотрудников полиции недалеко от международного аэропорта «Каролина». Об этом сообщает Prensa Latina.

Сотрудники полиции вели погоню за преступниками, угнавшими автомобиль и пытающимися уйти от преследования. В какой-то момент злоумышленники врезались в другие машины, после чего вышли с оружием и начали стрелять в сотрудников полиции. Трое полицейских впоследствии скончались от полученных ранений в одном из медицинских центров округа.

Злоумышленникам удалось скрыться: брошенный ими автомобиль был найден в одном из жилых комплексов неподалёку от места происшествия.

Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи уже заявил, что гибель людей должна прекратиться. Он подчеркнул, что поиск преступников продолжится, и их будут судить по всей строгости закона.