Уфа, , 10:00 — REGNUM Подросток получил травму глаза при запуске фейерверка в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что 13-летний житель деревни Старояшево поранил глаз во время запуска фейерверка. Сначала подростка доставили в Калтасинскую центральную районную больницу. Потом его госпитализирован в клинику микрохирургии глаза в г. Уфе.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку.

Сообщается, что стражи порядка Калтасинского района с 1 по 10 января получили 104 сообщений о преступлениях и происшествиях. А в Нефтекамске было зарегистрировано в новогодние каникулы 813 сообщений о происшествиях.

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