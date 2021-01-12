Иркутск, , 09:54 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1478 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 11 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 43 954 человека (+260 за сутки).

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Госпитализированы 2588 пациентов (-90 за сутки). Выздоровели 38 073 пациента (+255 за сутки).

Как уже сообщало ИА, ещё 192 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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