Чита, , 09:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 295 человек, причём 228 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шести человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 569 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 96 (-1 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 57 (-9 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 7959 пациентов (+108 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

Читайте также: В Забайкалье с начала 2021 года от COVID-19 погибли ещё 58 пациентов