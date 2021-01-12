Дивногорск, Красноярский край, , 09:39 — REGNUM В городе Дивногорске Красноярского края убили молодую женщину. Следствие просит помощи в установлении лица, причастного к убийству. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 32-летней женщины с множественными телесными повреждениями криминального характера нашли в Дивногорске поздно вечером 10 января около виадука между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческий.

По предварительным данным, женщина возвращалась с работы, вышла на остановке «Почта» на улице Комсомольской и пошла по направлению к своему дому.

Возбуждено уголовно дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»). Следствие просит граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или личности подозреваемого, обратиться в следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве беременной женщины.

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