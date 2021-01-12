Южно-Сахалинск, , 09:38 — REGNUM На среду 13 января в некоторых районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность. В регионе пройдёт умеренный снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном УГМС.

Читайте также: На Приморье надвигаются сразу три циклона

По данным синоптиков, 13 января снег пройдёт в Южно-Сахалинске, Долинском, Макаровском и Поронайском районах. Ветер на побережье достигнет 15−20 м/с. Ожидается метель.

В Южно-Сахалинске, Холмском и Долинском районах при этом возможен сход лавин.

Региональное управлении МЧС напомнило населению островного региона о правилах безопасности при попадании в лавину. Властям районов, которые попадают под действие лавинной опасности, направлено экстренное предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 января Приморский край окажется во власти сразу трёх циклонов.