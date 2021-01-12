Южно-Сахалинск, 12 января 2021, 09:38 — REGNUM На среду 13 января в некоторых районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность. В регионе пройдёт умеренный снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном УГМС.
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По данным синоптиков, 13 января снег пройдёт в Южно-Сахалинске, Долинском, Макаровском и Поронайском районах. Ветер на побережье достигнет 15−20 м/с. Ожидается метель.
В Южно-Сахалинске, Холмском и Долинском районах при этом возможен сход лавин.
Региональное управлении МЧС напомнило населению островного региона о правилах безопасности при попадании в лавину. Властям районов, которые попадают под действие лавинной опасности, направлено экстренное предупреждение.
Как сообщало ИА REGNUM, с 12 января Приморский край окажется во власти сразу трёх циклонов.