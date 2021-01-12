Пенза, , 10:38 — REGNUM В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции во время новогодних праздников на особом контроле держали ситуацию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и пресечению грубых нарушению правил дорожного движения (ПДД). В эти дни правоохранители выявили около 5 тыс. нарушений ПДД, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны 177 водителей, причем 20 из них — за повторное аналогичное преступление. Исходя из действующего законодательства, в отношении водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. При повторном управлении транспортом в состоянии опьянения предусмотрена уже уголовная ответственность с лишением свободы сроком до двух лет.

ИА REGNUM напоминает, на дорогах Новокузнецка за праздничные новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции выявили 70 пьяных водителей. Это на порядок больше, чем в прошлом и даже в позапрошлом году. Кроме того, с начала года произошло три ДТП, участниками которых были водители в состоянии опьянения. В одном случае были травмированы люди.

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