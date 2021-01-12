Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве беременной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что уголовное дело по факту убийства беременной женщины в подъезде жилого дома в городе Новосибирске было возбуждено год назад — в январе 2020 года.

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«Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, не имеющего регистрации на территории города Новосибирска, — уточнили в прокуратуре. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2020 года обвиняемый на почве ревности хотел выяснить отношения со своей бывшей 34-летней сожительницей, находившейся на седьмом месяце беременности. Он поджидал её в подъезде дома, но женщина отказалась разговаривать. Тогда мужчина ударил её ножом в область поясницы, повредив внутренние органы, а также не менее трёх раз пнул её по голове, после чего скрылся с места происшествия. В тот же день женщина погибла в больнице.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. Мужчине грозит от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.