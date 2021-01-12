Иваново, , 09:28 — REGNUM В Иваново из-за порыва на теплотрассе 11,6 тыс. человек остались на несколько часов без отопления при сильных морозах 11 января. Информация о снижении параметров теплоснабжения поступила в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России в 22:26 11 января, сообщили в пресс-службе ГУС ЧС по Ивановской области.

Порыв на теплотрассе произошёл в районе улицы Карьерная. В зону снижения параметров попала центральная часть города Иваново — Ленинский и Фрунзенский районы, всего 47 многоквартирных домов с 11,6 тыс. жителями.

По данным на 04:17 12 января аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжения восстановлено в полном объеме по штатной схеме.

Отметим, что отключение теплоснабжения произошло на форе серьёзных морозов, которые пришли в регион с начала недели: на 09:00 12 января в областном центре температура воздуха составляет 24 градуса мороза