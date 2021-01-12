Винница, Украина, , 09:25 — REGNUM В Виннице трое детей пострадали в результате взрыва самодельной петарды. Такой предварительный вывод сделали сотрудники Национальной полиции Украины, сообщила пресс-служба МВД страны.

Начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что во время прогулки дети нашли на территории детского сада неизвестный предмет и начали играть с ним. Позже предмет взорвался.

Пострадали три ребёнка — 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков. Они получили незначительные травмы и не нуждаются в госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице на территории детского сада взорвался неизвестный предмет.

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