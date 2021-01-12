Усть-Канский район, Алтай, , 09:21 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай следователи разбираются в обстоятельствах избиения пожилого мужчины, в результате чего он скончался. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется его 31-летняя внучка.

По данным следствия, 4 января пострадавший и обвиняемая в доме у последней распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, переросший в драку.

«Злоумышленница повалила последнего на пол, после чего схватила кочергу, которой стала наносить удары в область головы потерпевшего. После того, как престарелому мужчине удалось выбить кочергу из рук разъяренной внучки, женщина стала наносить ему множественные удары по голове и различным частям тела ногами, обутыми в кроссовки», — отметили в следствии.

Супругу женщины удалось оттащить её и успокоить, после чего они вместе ушли спать, оставив потерпевшего на полу. Утром они обнаружили его тело без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело. Решением суда обвиняемая в настоящее время взята под стражу.