Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Американца Адама Джонсона, который во время беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне нёс трибуну спикера Палаты представителей Конгресса США, отпустили под залог. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Краткое судебное заседание по делу 36-летнего Джонсона прошло в штате Флорида. Суд определил сумму залога в $25 тыс. Мужчине запрещены путешествия, он должен соблюдать комендантский час с 21:00 до 06:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсона задержали 8 января по запросу минюста США. На снимках, сделанных во время беспорядков 6 января на Капитолийском холме, он запечатлён с трибуной спикера палаты представителей демократа Нэнси Пелоси. Позднее трибуну нашли в одном из коридоров здания.

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