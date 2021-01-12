Джакарта, , 09:17 — REGNUM Поисково-спасательное агентство Индонезии передало полиции 74 мешка с останками погибших при крушении в Яванском море Boeing 737−500, сообщает Detik.

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По состоянию на 12 января 2021 года сотрудники полиции получили 58 образцов ДНК от семей погибших при крушении лайнера.

Сотрудникам полиции удалось идентифицировать одну из жертв авиакатастрофы. Судя по представленным данным, погибший мужчина 29 лет работал стюардом на лайнере Sriwijaya Air.

В поисково-спасательном агентстве заявили, что зона поиска бортового самописца будет расширена, чтобы охватить прибрежные районы островов Лаки и Ланканг.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана выразил соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air.

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