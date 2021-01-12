Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:15 — REGNUM На Ямале пациентка Лабытнангской городской больницы пожаловалась в социальных сетях на холод в палате. В медучреждении сообщили информационному агентству «ЯмалPRO» о стопроцентном износе здания больницы.

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«Прошу департамент здравоохранения принять меры и обратить внимание на содержание больных в инфекционном отделении в мкр. Обской города Лабытнанги. У человека двухсторонняя пневмония, а в палате мерзлотник. Зачем так издеваться над людьми?», — сообщила возмущённая пациентка в новогодние праздники.

В больнице Лабытнанги пояснили, что инфекционное отделение находится в «деревянном панельном здании со 100% износом». Последний ремонт был здесь в 2019 году, сделано двухстороннее утепление пола. Жалобщица на сегодня переведена в другую палату.