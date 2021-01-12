Кызылский район, Тува, , 09:12 — REGNUM В Туве следователи в рамках организованной проверки устанавливают обстоятельства взрыва в котельной села Сукпак, в результате которого пострадали люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение об аварии поступило в полицию около 16 часов 11 января.

Как отмечается, котельная снабжает теплом аграрный лицей и муниципальный детский сад.

«11 января 2021 года около 14 часов в указанной котельной в результате отсутствия циркуляции пара в системе отопления произошел паровой удар задействованного отопительного котла в виде выброса горячего пара в помещение котельной», — отметили в управлении.

В результате ожоги от выброса пара получили два истопника, они госпитализированы в республиканскую больницу. Ещё двое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение. Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.

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