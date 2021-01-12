Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Из горящей квартиры в Невском районе Санкт-Петербурга спасатели извлекли тела погибших женщины и ребенка. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре в жилом десятиэтажном доме в Невском районе Петербурга поступила на пульт дежурного во вторник, 12 января, в 07:49 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на четвертом этаже дома №8 по улице Чудновского горящую трехкомнатную квартиру.

В комнате площадью 13 кв. метров горела обстановка на площади 8 кв. метров. В 08:35 мск пожар удалось локализовать, а также ликвидировать открытое горение.

«Из квартиры эвакуированы женщина (около 40 лет) и ребенок (8−9 лет). Врачами констатирована смерть женщины и ребенка», — уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняются.