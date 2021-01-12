Токио, , 08:59 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в акватории Японского моря неподалёку от японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает 12 января Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 05:40 мск в 79 км к северо-западу от города Отару на острова Хоккайдо. Это портовый город, фактический пригород Саппоро, с населением более 120 тыс. человек.

Землетрясению присвоена оценка «интенсивное» по интенсивности сотрясений в эпицентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января землетрясение также произошло в Монголии. Его эпицентр находился в 34 км от населённого пункта Турт, интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.