Красногорск, , 08:59 — REGNUM В военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского находятся более 40 военнослужащих, которые пострадали в ДТП в Московской области, об этом 12 января сообщили в экстренных службах.

«В госпитале им. А. А. Вишневского, по данным на утро, остаются 42 человека», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области, которая произошла днём 11 января, погибли четверо военнослужащих, около 50 получили травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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