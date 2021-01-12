Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM В Республике Алтай в период праздничных выходных зарегистрировано 10 техногенных пожаров, что на три больше, чем в прошлом году. В результате один человек погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

В большинстве случаев возгорания происходили из-за нарушения правил эксплуатации печей и электрообогревателей.

Кроме того, на выходных в регионе произошло 18 ДТП, удалось спасти 4 человека. Два раза спасатели привлекались на поисковые работы.

«Спасатели АПСО привлекались для обеспечения безопасности населения в период проведения новогодних праздников, а также туристов», — отметили в управлении.

На территории республики в этот период также зафиксировали два землетрясения. Так, утром 7 января сейсмособытие магнитудой 2,9 зарегистрировали в 20 км от села Паспарта Улаганского района. Поздно вечером 10 января землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Кош-Агачском районе. Эпицентр находился в 16 км от села Бельтир. Как отмечается, местные жители толчки не почувствовали.