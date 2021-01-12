Махачкала, , 08:50 — REGNUM ДТП с участием грузового автомобиля произошло в Дагестане. В результате происшествия погибли два человека, сообщили 12 января в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент случился накануне днем, в Махачкале. Около 12:40 самосвал FAW CA-3312 врезался в металлическое дорожное ограждение. Машина опрокинулась, находившиеся в ней двое мужчин получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Еще один пассажир — житель поселка Тарки — госпитализирован.

За рулем автотранспортного средства находился 34-летний житель Левашинского района. По предварительным данным, он не справился с управлением. В настоящее время правоохранители собрали материал для возбуждения уголовного дела по факту аварии.