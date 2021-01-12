Барнаул, , 08:50 — REGNUM В Барнауле сегодня, 12 января, произошла очередная коммунальная авария. Из-за повреждения на водопроводе диаметром 200 мм проспект Ленина затопило водой, вдоль проезжей части течет мощный поток, а на дороге образовались большие лужи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Холодное водоснабжение пришлось ограничить в ряде домов. Будет организован подвоз воды.

Напомним, ещё одна мощная коммунальная авария произошла 23 декабря на Солнечной поляне в Барнауле. Прорыв водопровода на улице Энтузиастов спровоцировал аварийную ситуацию на дороге: она превратилась в «реку».

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