Кызылский район, Тува, , 08:46 — REGNUM В тувинском селе Сукпак, где накануне произошла авария в котельной, в результате которого четыре человека пострадали, восстановлено теплоснабжение. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, растоплен основной котёл, а также устанавливается дополнительный резервный на 400 кВт.

Тем временем, специалисты расследовали причины аварии. По предварительным данным, в тот день в селе планово отключалось электричество на два часа для дополнительного подключения пользователей.

«Когда электричество восстановили, автоматика котла не сработала и в результате не включился циркуляционный насос для подачи горячей воды. Из-за увеличения давления в котле произошёл его разрыв», — отметил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, котельная отапливает два социальных учреждения.

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