Тункинский район, Бурятия, , 08:39 — REGNUM Вслед за землетрясением в Монголии утром 12 января на территории Тункинского района Бурятии зарегистрировали серию афтершоков магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Сейсмособытие в Монголии магнитудой 6,8 произошло в 5:50 утра. Афтершоки в Бурятии зафиксированы в период с 6:02 до 8:36 утра.

Жертв и разрушений на территории региона, по предварительным данным управления, нет. В настоящее время спасатели и представители местных администраций обследуют дома и социально-значимые объекты.

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