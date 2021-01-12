Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM Утром 12 января в правительство Сахалинской области пришли с обысками представители СУ СКР по региону.

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Обыски и выемка документов производятся в региональном минэкономразвития. По данным ИА Sakh.com, следственные действия связаны с проверкой строительства водно-оздоровительного комплекса «Аква Сити».

ОФициального комментария от следственного управления пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, российской прокуратуре следует жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета, заявил 12 января президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с Днём работника прокуратуры. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».